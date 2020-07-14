У Києві поліція перекрила дорогу з-за загрози вибуху

Як повідомляє Politeka.net, про це в соціальній мережі Facebook пише спільнота "Київ Оперативний".

14 липня на перехресті вулиць Героїв Дніпра та Зої Гайдай помітили предмет, схожий на гранату. Невідомо як, але він виявився прямо посеред дороги. Якщо це дійсно граната, то вона може вибухнути в будь-який момент.

Як повідомляють очевидці, співробітники патрульної поліції оперативно перекрили рух на ділянці: з одного боку поставили обмежувальні конуси, а з іншого ще й заблокували шлях автомобілем. Подробиці події поки невідомі.

Раніше стало відомо, що грабіжник атакував жертву з гранатою у дворі житлового будинку в Дарницькому районі Києва. За словами очевидців, зловмисник вибухом оглушив жертву, а потім забрав всі цінності у безпорадну людину. До постраждалого швидко збіглися місцеві жителі, які викликали бригаду "швидкої допомоги" та правоохоронців.

"У нас освоюють новий вид грабежу, схема така: 1) Кидають під ноги саморобну гранату; 2) Жертву е*ашить осколками! 3) Поки потерпілий нестямно репетує, з нього знімають все цінне. А головне - ніяк не захистишся. Не допоможуть ні спортивні навички, ні волына в кишені", - написали автори публікації.

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