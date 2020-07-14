Ресторан "Велюр" депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка знову зловили за порушенням карантину

Як повідомляє Politeka.net, користувачі мережі помітили красномовну рекламу закладу (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Нещодавно Кабмін посилив карантинні обмеження, які забороняють ресторанам, кафе та іншим закладам працювати з 23 до 7 годин. Незважаючи на це ресторан "Велюр" продовжує обслуговувати відвідувачів всю ніч, про що неприховано повідомляє реклама в історіях Instagram-сторінки:

"Місто засинає... але не Велюр! Чекаємо Вас до 6 ранку".

Незабаром представили заклади видалили зазначену запис зі сторінки в соцмережі, але підтвердили факт роботи в нічний час іншим способом. Вони опублікували знімок протоколу штабу з ліквідації НС КМДА. Згідно з документом, опублікованому 6 липня, заборонена работаразвлекательных закладів після 22:00, "крім театрів, кінотеатрів та закладів громадського харчування". Поверх скрін-шоту автори написали "Замість тисячі слів", однак не врахували, що рішення Кабміну пріоритетне та опубліковано пізніше - 8 липня.

Народний депутат від фракції "Голос" Олександра Устінова у Facebook заявила, що позиція Миколи Тищенка ображає всіх бізнесменів, які змушені дотримуватися умови карантину.

Gepostet von Oleksandra Ustinova am Montag, 13. Juli 2020

"Тищенко і його ресторан "Велюр" знову плюнули на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то тобі правила неписані! Плював він і його ресторан знову на рішення Кабміну, яка забороняє працювати закладів з 23 до 7 ранку", - зауважила парламентарій. - "Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя".

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