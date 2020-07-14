Український громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував переїзд Володимира Зеленського в президентську резиденцію в Конча-Заспі

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Володимир Олександрович Зеленський сьогодні звинувачується в нашій пресі в багатьох речах. На особистому плані, що, мені здається, є фейком, але тим не менш, це сильний удар по його репутації, ви розумієте, про що я кажу. Далі, переїзд його в окремий палаццо. Знаєте, я от у Венеції пам'ятаю на зорі туманної юності… один раз зовсім випадково потрапив у палаццо, у якому знімали фільм про Джеймса Бонда, ні багато ні мало. На вокзалі прямо купив зі знижкою… Я хочу сказати, що площа цього палаццо в два рази менше, ніж той, в якому живе наш демократично обраний президент», - заявив громадський діяч.

Пальчевський назвав неприпустимим для українських можновладців будувати собі палаци, в той час, як більша частина населення країни живе за межею бідності.

«2 200 тис. кв. м – це палац. Ви знаєте, я не бідна людина. Я весь час дивуюся, як можна в нещасній країні як Україна, де 90% населення бідні люди, будувати собі ці палаци, і пишатися цим», - заявив він.

Пальчевський додав, що українці дали Зеленському величезний кредит довіри.

«Люди покладали на нового президента і його команду особливі надії. Йому довірили кермо країни, прекрасно розуміючи, що у нього немає досвіду в підборі кадрів, ні в роботі з національним банком, ні в роботі, куди чомусь так тягне всіх, хто працює на Банковій, ні в роботі з митницею…», - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» повідомили, що Володимир Зеленський почав користуватися державною дачею на території резиденції «Конча-Заспа» Державного управління справами біля Києва.

Варто відзначити, що до свого обрання президентом Зеленський засуджував політиків за використання подібних привілеїв і заявляв, що всі ці резиденції зараз більше придатні для екскурсій.

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