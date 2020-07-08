У Києві невідомий вирвав у чоловіка рюкзак з великою сумою

Злочин стався вдень 7 липня на проспекті Перемоги, передає Обозреватель.

34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів, для цього він знайшов "підходящий варіант" в інтернеті.

Потім він зідзвонився з людиною, яка була готова купити в нього долари і домовився про зустріч.

До умовного місця на пр. Перемоги під'їхала сіра Тoyota Corolla.

Киянин сів в автомобіль, в якому знаходилися двоє чоловіків, а потім один з них вирвав у "клієнта" рюкзак і побіг у бік парку.

Другий, почав переконувати жертву, що він ні при чому, і просто поїхав.

Раніше ми писали, що колишній слідчий Голосіївського управління Національної поліції Києва «втратив» вилучені під час обшуку гроші

У Києві повідомили про підозру слідчому Нацполіції через втрату вилучених під час обшуку грошей. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Відзначається, що за даними слідства, в 2018 році працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн.

“Повідомлено про підозру колишнього слідчого Голосіївського Управління поліції ГУ Нацполіції в Києві у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — сказано в повідомленні.

Через неналежні зберігання речових доказів, засоби вилучені вартовим були втрачені. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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