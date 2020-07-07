У Києві чоловік наніс вогнепальні поранення своєму колишньому шефу після того, як той його звільнив, не виплативши зарплату

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, правоохоронці повідомили, що 35-річний чоловік розстріляв на вулиці свого колишнього начальника. Нападник вважає ексшефа винним у своєму звільненні з роботи та в невиплаті йому зарплати. Інцидент стався на вулиці Братиславській у Києві. Нападник влучив в праве око і пах своєму колишньому 26-річному начальнику. Потерпілого доставили в лікарню у важкому стані.

Лікарі повідомили в поліцію, що з вулиці Братиславської госпіталізували чоловіка з вогнепальними пораненнями в праве око і пахову зону.

Завдяки записам з камер спостереження поліції вдалось ідентифікувати особу та затримати жителя сусіднього району. Ним виявився 35-річний чоловік, який раніше був судимий за злочини, пов'язані з наркотиками.

Правоохоронці повідомляють, що підозрюваний у стрілянині був знайомий з потерпілим - він раніше був його підлеглим. Після закінчення випробувального терміну 35-річного чоловіка звільнили і не виплатили заробітну плату. Стрілок вважає винним в цьому свого колишнього шефа, тому вирішив помститися йому.

Зловмисник на велосипеді під'їхав у магазин і зробив декілька пострілів у бік колишнього начальника.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрілку оголошено про підозру, він перебуватиме під вартою на час рослідування. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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