Громадський діяч Андрій Пальчевський впевнено нарощує підтримку киян перед місцевими виборами в Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного з 13 по 17 травня. Опитування проводилося в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

Згідно з даними дослідження, Андрія Пальчевського на місцевих виборах готові підтримати 22,6% опитаних, у той час як діючого мера столиці Віталія Кличка підтримують близько 23,9% опитаних. Показово, що за останній час рейтинг Кличка сильно впав. Як відзначав політичний аналітик Микола Спірідонов, рейтинг просідає і це вже стає помітним.

Пальчевський же, навпаки, нарощує підтримку. Все більше киян готові віддати за нього свої голоси на виборах. Впізнаваність громадського діяча зростає за рахунок постійної участі в різних політичних програмах, а також завдяки його коментарям з приводу актуальних проблем в Україні.

Варто відзначити, що в рейтингу фігурує ще кілька прізвищ, але всі вони мають набагато менш значну підтримку, ніж Пальчевський.

Так, Миколу Томенка ("Рідна країна") готові підтримати 11,3%, Сергій Притула ("Голос") має підтримку на рівні 6,5%, а Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, коментуючи результати опитування, зазначив, що рейтинг Кличка впав на 5%, а рейтинг Пальчевського, навпаки, виріс на 5%. Це допомогло громадському діячеві практично зрівнятися зі своїм опонентом.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський назвав єдиний шлях для миру на Донбасі: "Перше, щоб я зробив...".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав владу збільшити купівельну спроможність українців.

Також Politeka писала, що Пальчевський розніс "слуг народу" після ганебної заяви Третьякової про дітей.