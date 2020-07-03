На Південному мосту починається ремонт

У ці вихідні в Києві буде частково обмежено рух по Південному мосту. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомили у прес-службі «Київавтодору».

Уточнюється, що дорожники працюватимуть у період з 3 липня по 30 серпня. Роботи будуть виконуватися в обох напрямках, у зв'язку з чим можуть виникнути певні труднощі з пересуванням по мосту. Приміром, у ці вихідні заплановане обмеження руху в напрямку Столичного шосе.

У «Київавтодор» також звернулися до водіїв і вибачилися за незручності. Тим не менш в прес-службі комунальної корпорації підкреслили, що всі роботи будуть проводитися переважно ночами, тому серйозних труднощів з рухом по цьому маршруту виникнути не повинно.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про НП на Ингульском мосту в Миколаєві, яке сталося вранці 3 липня. Конструкція розвідного моста раптово почала самовільно підніматися. Через це рух по єдиному мосту, що з'єднує північну частину міста з його центром, довелося призупинити.

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Крім того, стало відомо, що київську річку закидали сміттям з труб та шин: сумні кадри наслідків.

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