У Києві помер 6-річний хлопчик, якого побив його хрещений батько під час п'янки
Як повідомляє Politeka.net трагедія сталася 25 червня. Спочатку родина намагалася видати це за нещасний випадок: нібито дитина випала з вікна.
Про смерть малюка 2014 року народження повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в Facebook.
Вона розповіла, що дитині провели ряд складних операцій, але лікарі не змогли впоратися з травмами.
На даний момент відомо, що під час п'янки хресний зайшов у кімнату, де була дитина, вийшов вже з нею на руках.
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Хлопчик був побитий і без свідомості.
Після чого "група відпочиваючих" вирішила приховати сліди злочину, намагаючись ввести лікарів в оману, що дитина сам випав з вікна.
Тепер прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство.
Нагадаємо, що в Києві хресний батько жорстоко покарав шестирічного хлопчика і списав травми на нещасний випадок.
25 червня у Деснянському районі Києва медики прибули за викликом врятувати життя шестирічного Владика, який, за словами дорослих, вивалився з вікна. Дитину у стані коми госпіталізували до лікарні "Охматдит" з множинними переломами, забоями органів і черепно-мозковою травмою.
Лікарів збентежило, що потерпілий знаходився в квартирі, тому вони викликали поліцію.
Правоохоронці звернули увагу на кров, яка була буквально всюди: на підлозі, стінах і навіть на дивані. У квартирі виявилися мама хлопчика, його старший брат і кілька нетверезих чоловіків.
"Провівши ряд першочергових слідчих дій, ми з'ясували, що родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм, що дитина нібито випала з вікна", – заявив керівник слідчого відділу районного управління поліції Станіслав Серебряк.
За версією слідства, компанія чоловіків випивала разом з мамою Владика. У якийсь момент хрещений батько пішов у кімнату до свого хрещеника і почав жорстоко його бити на очах дев'ятирічного брата, кидаючи на підлогу, поки їхня мати стояла осторонь. Передбачається, що чоловікові не сподобався якийсь вчинок хлопчика.
Нагадаємо, чоловік накинувся на 5-річного хлопчика, за життя дитини борються лікарі: "Заважав дивитися фільм".
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