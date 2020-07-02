У Києві помер 6-річний хлопчик, якого побив його хрещений батько під час п'янки

Як повідомляє Politeka.net трагедія сталася 25 червня. Спочатку родина намагалася видати це за нещасний випадок: нібито дитина випала з вікна.

Про смерть малюка 2014 року народження повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в Facebook.

Вона розповіла, що дитині провели ряд складних операцій, але лікарі не змогли впоратися з травмами.

На даний момент відомо, що під час п'янки хресний зайшов у кімнату, де була дитина, вийшов вже з нею на руках.

Хлопчик був побитий і без свідомості.

Після чого "група відпочиваючих" вирішила приховати сліди злочину, намагаючись ввести лікарів в оману, що дитина сам випав з вікна.

Тепер прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного на умисне вбивство.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Gepostet von Поліція Києва am Donnerstag, 25. Juni 2020

Нагадаємо, що в Києві хресний батько жорстоко покарав шестирічного хлопчика і списав травми на нещасний випадок.

25 червня у Деснянському районі Києва медики прибули за викликом врятувати життя шестирічного Владика, який, за словами дорослих, вивалився з вікна. Дитину у стані коми госпіталізували до лікарні "Охматдит" з множинними переломами, забоями органів і черепно-мозковою травмою.

Лікарів збентежило, що потерпілий знаходився в квартирі, тому вони викликали поліцію.

Правоохоронці звернули увагу на кров, яка була буквально всюди: на підлозі, стінах і навіть на дивані. У квартирі виявилися мама хлопчика, його старший брат і кілька нетверезих чоловіків.

"Провівши ряд першочергових слідчих дій, ми з'ясували, що родичі, щоб приховати сліди злочину, навмисно ввели в оману лікарів, повідомивши їм, що дитина нібито випала з вікна", – заявив керівник слідчого відділу районного управління поліції Станіслав Серебряк.

За версією слідства, компанія чоловіків випивала разом з мамою Владика. У якийсь момент хрещений батько пішов у кімнату до свого хрещеника і почав жорстоко його бити на очах дев'ятирічного брата, кидаючи на підлогу, поки їхня мати стояла осторонь. Передбачається, що чоловікові не сподобався якийсь вчинок хлопчика.

Нагадаємо, чоловік накинувся на 5-річного хлопчика, за життя дитини борються лікарі: "Заважав дивитися фільм".

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