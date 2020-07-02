В Киеве умер 6-летний мальчик, которого избил его же крестный отец во время пьянки
Как сообщает Politeka.net, трагедия случилась 25 июня. Сначала семейство пыталась выдать это за несчастный случай: якобы ребенок выпал из окна.
Про смерть малыша 2014 года рождения сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.
Он рассказала, что ребенку провели ряд сложных операций, но врачи не смогли справиться с травмами.
На данный момент известно, что во время пьянки крестный зашел в комнату, где был ребенок, вышел уже с ним на руках.
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
Юный сын Пугачевой и Галкина ошеломил внешностью: "Растет полной копией..."
Пышногрудая дочь Веры Брежневой еле вместила свою красоту в купальник: идеальный ракурс
Юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала..."
Мальчик был избит и без сознания.
После чего "группа отдыхающих" решила скрыть следы преступления, пытаясь ввести врачей в заблуждение, что ребенок сам выпал из окна.
Теперь прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство.
Напомним, что в Киеве крестный отец жестоко наказал шестилетнего мальчика и списал травмы на несчастный случай.
25 июня в Деснянском районе Киева медики прибыли по вызову спасти жизнь шестилетнего Владика, который, по словам взрослых, вывалился из окна. Ребенка в состоянии комы госпитализировали в больнице "Охматдет" с множественными переломами, ушибами органов и черепно-мозговой травмой. Врачей смутило, что пострадавший находился в квартире, поэтому они вызвали полицию.
Правоохранители обратили внимание на кровь, которая была буквально повсюду: на полу стенах и даже на диване. В квартире оказались мама мальчика, его старший брат и несколько нетрезвых мужчин.
"Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, сообщив им, что ребенок якобы выпал из окна", – заявил руководитель следственного отдела районного управления полиции Станислав Серебряк.
По версии следствия, компания мужчин выпивала вместе с мамой Владика. В какой-то момент крестный отец пошел в комнату к своему крестнику и начала жестоко его избивать на глазаз девятилетнего брата, швыряя на пол, пока их мать стояла в стороне. Предполагается, что мужчине не понравился какой-то поступок мальчика.
Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".
Как сообщала Politeka, девушка чудом выжила во взорванном доме на Позняках, но потеряла главное
Также Politeka писала, что полуголый мужчина ворвался на коне в магазин Киева, видео: "Истинный козак".