В Киеве умер 6-летний мальчик, которого избил его же крестный отец во время пьянки

Как сообщает Politeka.net, трагедия случилась 25 июня. Сначала семейство пыталась выдать это за несчастный случай: якобы ребенок выпал из окна.

Про смерть малыша 2014 года рождения сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Он рассказала, что ребенку провели ряд сложных операций, но врачи не смогли справиться с травмами.

На данный момент известно, что во время пьянки крестный зашел в комнату, где был ребенок, вышел уже с ним на руках.

Мальчик был избит и без сознания.

После чего "группа отдыхающих" решила скрыть следы преступления, пытаясь ввести врачей в заблуждение, что ребенок сам выпал из окна.

Теперь прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого на умышленное убийство.

Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Київські оперативники затримали чоловіка, який ледь не вбив малолітнього похресника Gepostet von Поліція Києва am Donnerstag, 25. Juni 2020

Напомним, что в Киеве крестный отец жестоко наказал шестилетнего мальчика и списал травмы на несчастный случай.

25 июня в Деснянском районе Киева медики прибыли по вызову спасти жизнь шестилетнего Владика, который, по словам взрослых, вывалился из окна. Ребенка в состоянии комы госпитализировали в больнице "Охматдет" с множественными переломами, ушибами органов и черепно-мозговой травмой. Врачей смутило, что пострадавший находился в квартире, поэтому они вызвали полицию.

Правоохранители обратили внимание на кровь, которая была буквально повсюду: на полу стенах и даже на диване. В квартире оказались мама мальчика, его старший брат и несколько нетрезвых мужчин.

"Проведя ряд первоочередных следственных действий, мы выяснили, что родственники, чтобы скрыть следы преступления, намеренно ввели в заблуждение врачей, сообщив им, что ребенок якобы выпал из окна", – заявил руководитель следственного отдела районного управления полиции Станислав Серебряк.

По версии следствия, компания мужчин выпивала вместе с мамой Владика. В какой-то момент крестный отец пошел в комнату к своему крестнику и начала жестоко его избивать на глазаз девятилетнего брата, швыряя на пол, пока их мать стояла в стороне. Предполагается, что мужчине не понравился какой-то поступок мальчика.

Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".

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