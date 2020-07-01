В КМДА передумали і дозволили пільговикам використовувати старі посвідчення для проїзду в громадському транспорті

Як повідомляє Politeka.net, прес-службі адміністрації розкрили правила після скасування переходу на електронні квитки. Вони передбачені розпорядженням про зміни в порядок обліку оплати проїзду.

З 1 липня влада столиці планували перевести весь громадський транспорт на єдиний квиток, однак в черговий раз перенесли впровадження системи. За словами прес-служби, поки представники пільгових категорій зможуть користуватися своїми посвідченнями до кінця 2020 року. Це стосується як киян, так і деяких іногородніх. У КМДА розповіли, що потрібно робити для безкоштовного проїзду.

"Учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових. Студенти столичних вищих навчальних закладів зможуть оформити транспортну картку Kyiv Smart Card з пільговими поїздками", - передають представники адміністрації. - "А пільгові категорії пасажирів, що мають право на безкоштовний проїзд, однак не зареєстровані в Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичайному режимі".

Варто відзначити, що єдиний квиток намагаються запустити з 2018 року. У КМДА стверджують, що все готово до роботи нової системи, але раз за разом відкладають повномасштабний перехід. Так недавно введення електронного квитка відстрочили до 1 січня 2021 року.

Напомним, КМДА знову змінює правила проїзду в Києві, термінове заяву: "Витрат покрити не може".

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