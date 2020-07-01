В КГГА передумали и разрешили льготникам использовать старые удостоверения для проезда в общественном транспорте

Как сообщает Politeka.net, в пресс-службе администрации раскрыли правила после отмены перехода на электронные билеты. Они предусмотрены распоряжением об изменениях в порядок учета оплаты проезда.

С 1 июля власти столицы планировали перевести весь общественный транспорт на единый билет, однако в очередной раз перенесли внедрение системы. По словам пресс-службы, пока представители льготных категорий смогут пользоваться своими удостоверениями до конца 2020 года. Это касается как киевлян, так и некоторых иногородних. В КГГА рассказали, что нужно делать для бесплатного проезда.

"Ученики киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками", - передают представители администрации. - "А льготные категории пассажиров, имеющие право на бесплатный проезд, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме".

Стоит отметить, что единый билет пытаются запустить с 2018 года. В КГГА утверждают, что все готово к работе новой системы, но раз за разом откладывают полномасштабный переход. Так недавно введение электронного билета отсрочили до 1 января 2021 года.

Напомним, КГГА снова меняет правила проезда в Киеве, срочное заявление: "Расходов покрыть не может".

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