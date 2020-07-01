В КГГА передумали и разрешили льготникам использовать старые удостоверения для проезда в общественном транспорте
Как сообщает Politeka.net, в пресс-службе администрации раскрыли правила после отмены перехода на электронные билеты. Они предусмотрены распоряжением об изменениях в порядок учета оплаты проезда.
С 1 июля власти столицы планировали перевести весь общественный транспорт на единый билет, однако в очередной раз перенесли внедрение системы. По словам пресс-службы, пока представители льготных категорий смогут пользоваться своими удостоверениями до конца 2020 года. Это касается как киевлян, так и некоторых иногородних. В КГГА рассказали, что нужно делать для бесплатного проезда.
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"Ученики киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых. Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготными поездками", - передают представители администрации. - "А льготные категории пассажиров, имеющие право на бесплатный проезд, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме".
Стоит отметить, что единый билет пытаются запустить с 2018 года. В КГГА утверждают, что все готово к работе новой системы, но раз за разом откладывают полномасштабный переход. Так недавно введение электронного билета отсрочили до 1 января 2021 года.
Напомним, КГГА снова меняет правила проезда в Киеве, срочное заявление: "Расходов покрыть не может".
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