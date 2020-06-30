КГГА планирует перенести запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева

Как передает Politeka.net, о намерении отложить процесс сообщила пресс-служба столичной администрации.

Е-билет в Киеве пытаются внедрить еще с 2018 года, но постоянно возникают какие-то препятствия. Так недавно в КГГА сообщили, что все свершится уже с 1 июля 2020 года, но теперь введение системы снова решили отсрочить до 1 января 2021 года. По словам заместителя главы администрации Марины Хонды, причина заключается в иногородних льготниках, которые не смогут ездить бесплатно после запуска единого билета в Киеве.

Дело в том, что получатели льгот из столицы могут оформить "Карточку киевлянина" и ездить благодаря ей. КГГА, в свою очередь, компенсирует стоимость поездки перевозчикам из городского бюджета. А вот на пассажиров из других населенных пунктов деньги не выделяются.

"Мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может", - заявила Марина Хонда. - "Столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен".

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