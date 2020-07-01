Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 липня карантин у столиці посилюється.

Як передає Politeka.net, голова КМДА розкрив подробноси під час онлайн-брифінгу. За його словами, київська влада ухвалила рішення про посилення заходів в рамках постанови Кабміну.

Мер Києва попередив, що з 1 липня буде обмежено час роботи багатьох закладів. Більшість з них буде закриватися вже після 22 годин. За словами градоначальника, такі заходи потрібні для стримування зростання захворюваності в столиці.

"Місто прийняв рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі кінотеатрів) – до 22 години", - зазначив Віталій Кличко. - "Обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22 годин», – сказав Віталій Кличко.

Раніше КМДА повідомила, що переносить запуск єдиного електронного квитка. Як зазначила заступник Кличка, Марина Хонда, таке рішення прийняли через іногородніх пільговиків, які не зможуть безкоштовно їздити на громадському транспорті після нововведень. З цієї причини впровадження е-квитка відклали до січня наступного року.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.