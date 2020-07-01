Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 июля карантин в столице ужесточается.

Как передает Politeka.net, глава КГГА раскрыл подробноси во время онлайн-брифинга. По его словам, киевские власти приняли решение об ужесточении мер в рамках постановления Кабмина.

Мэр Киева предупредил, что с 1 июля будет ограничено время работы многих заведений. Большинство из них будет закрываться уже после 22 часов. По словам градоначальника, такие меры нужны для сдерживания роста заболеваемости в столице.

"Город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22 часов", - отметил Виталий Кличко. - "Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов», – сказал Виталий Кличко.

Ранее КГГА сообщила, что переносит запуск единого электронного билета. Как отметила заместитель Кличко, Марина Хонда, такое решение приняли из-за иногородних льготников, которые не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте после нововведений. По этой причине внедрение е-билета отложили до января следующего года.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.