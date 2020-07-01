Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 июля карантин в столице ужесточается.
Как передает Politeka.net, глава КГГА раскрыл подробноси во время онлайн-брифинга. По его словам, киевские власти приняли решение об ужесточении мер в рамках постановления Кабмина.
Мэр Киева предупредил, что с 1 июля будет ограничено время работы многих заведений. Большинство из них будет закрываться уже после 22 часов. По словам градоначальника, такие меры нужны для сдерживания роста заболеваемости в столице.
"Город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22 часов", - отметил Виталий Кличко. - "Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов», – сказал Виталий Кличко.
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит сейчас: "Только время поможет"
Беда с деньгами украинцев, месть России и новый курс валют – главное за ночь
Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы: "Увеличат на..."
Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."
Ранее КГГА сообщила, что переносит запуск единого электронного билета. Как отметила заместитель Кличко, Марина Хонда, такое решение приняли из-за иногородних льготников, которые не смогут бесплатно ездить на общественном транспорте после нововведений. По этой причине внедрение е-билета отложили до января следующего года.
Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".
Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".
Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.