Біля дверей киян почали з'являтися дивні мітки

Як передає Politeka.net, про це повідомив депутат Київради Вадим Сторожук на своїй сторінці у Facebook

"На Нивках і в інших районах Києва з'явилися такі мітки! Зверніть увагу, можливо, це "маяки" злодюг, щоб перевірити присутність вдома вас чи ваших сусідів!", - повідомив він.

У підтвердження своїх слів нардеп прикріпив знімки, на яких можна побачити сірники, приклеєні до дверних косяків шматочком пластиліну.

Варто відзначити, що користувачі мережі засумнівалися в побоюваннях нардепа.

"Хлопці, злодії роблять простіше, вони в двері рекламку вставляють. Якщо її немає - значить відкривали двері, якщо є - ніхто не приходив. Максимально просто і непомітно, а від сірників на пластиліні толку ніякого, хіба що, прийшовши додому тобі підкурити нічим буде і ти витягнеш сірник з пластиліну", "Це не злодійські мітки. Навіщо злодієві мітка що налякає на рік мешканців і їх сусідів і взагалі весь будинок насторожить?", "Наскільки я знаю набагато простіше вставити сірник між дверима і косяком для того що б зрозуміти виходив хтось чи ні", - писали під постом.

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