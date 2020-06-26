В мережі опублікували відеозапис, на якому у столичному метро жінки закликали громадян зняти маски

Як передає Politeka, на їхню думку, китайський вірус є вигадкою. Крім того, з ними перебувала малолітня дитина.

Головна прихильниця "безмасочного режиму" виглядала досить екстравагантно. На її обличчі була маска з отворами для очей, рота і носа. В руках жінка тримала мітлу і на підвищених тонах розповідала пасажирам про те, що їх обманюють і COVID-19 насправді немає.

Варто відзначити, що пасажири ніяк не відреагували на цей "перформанс".





Відзначимо, що в Києві можуть знову відновити карантинні обмеження, в тому числі і в роботі громадського транспорту.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своєму черговому брифінгу 26 червня. Причина - зростання офіційного числа хворих коронавірусом.



"Багато жителів Києва почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Однак вірус не відступив, і якщо кількість заражених продовжить зростати, а кількість вільних місць в опорних лікарнях в найближчі дні істотно знизиться, ми будемо змушені повернутися до суворих обмежень. У тому числі в роботі громадського транспорту", - сказав він.





Якісь жінки ходять по метро та запевняють пасажирів, що ніякого коронавірусу немає. Що думаєте? Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 26. Juni 2020

Кличко зазначив, що "ми все ближче до такого рішення".



Нагадаємо, 25 червня київські медики влаштували масштабний протест під столичною мерією. Лікарі поскаржилися, що працюють вже три місяці без зарплат, а пацієнти не отримують лікування

Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві: які обмеження зняли і куди можна сходити.

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Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.



