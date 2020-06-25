Напівоголена жінка вирішила прогулятися по мосту в Києві, незважаючи на пекуче сонце

Як повідомляє Politeka.net, пікантне відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Зараз", (щоб подивитися, скрольте вниз).

Випадок стався в Дарницькому районі столиці. Як можна помітити в ролику, жінка незворушно йде по мосту прямо посеред проїжджої частини, розмовляючи з кимось по телефону. З одягу на ній тільки нижню білизну тілесного кольору, здалеку може здатися, що пішохід зовсім роздягнена. Цілком можливо, що її обікрали на пляжі або ж змусили пройтися в такому вигляді на спір. Водії ж не втрималися і почали знімати її на камери.

"Коли ну дуже жарко. Дарницька площа", - зазначили автори відео.

Спека змушує людей робити дуже дивні вчинки. Так раніше неадекватна жінка розляглася позасмагати посеред "зебри" в районі Академмістечка.

Очевидці помітили, як повністю оголена киянка спробувала переповзти вулицю на четвереньках. На середие пішохідного переходу вона просто лягла відпочити, не звертаючи уваги на перехожих. Трохи полежавши, жінка продовжила рух, спираючись на руки. Цілком ймовірно, що жінка перебувала у нетверезому стані і просто не могла йти самостійно.

Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві: які обмеження зняли і куди можна сходити.

Також ми писали, що Кличко насмішив киян новим перлом, ганьба потрапив на відео: "Пустун".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.