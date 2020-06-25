25 червня київські медики влаштували масштабний протест під столичною мерією
Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, лікарі поскаржилися, що працюють вже три місяці без зарплат, а пацієнти не отримують лікування, передає Politeka.net.
На акцію протесту вийшли кілька десятків людей: всі співробітники Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, а також Центру мікрохірургії ока. У цих двох медичних установ схожа проблема: відсутність зарплат. Як виявилося, після нового етапу медичної реформи обидва центру досі не уклали договору з Національною службою здоров'я України за тарифів.
У результаті установи не отримують належного фінансування, а дітей і літніх людей кидають напризволяще. Так у перинатальному центрі влади відмовляються оплачувати лікування інфекційних хворих, а центр очної хірургії - на операції пацієнтам.
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Медки зібралися під стінами міської мерії в масках, халатах і з красномовними плакатами: "Зупиніть геноцид медицини", "Медики вже три місяці без оплати праці", "Закриваєте лікарню - відкривайте цвинтар", "Вимагаємо справедливих рішень".
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