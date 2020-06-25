25 июня киевские медики устроили масштабный протест под столичной мэрией

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, врачи пожаловались, что работают уже три месяца без зарплат, а пациенты не получают лечение, передает Politeka.net.

На акцию протеста вышли несколько десятков человек: все сотрудники Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины, а также Центра микрохирургии глаза. У этих двух медицинских учреждений похожая проблема: отсутствие зарплат. Как оказалось, после нового этапа медицинской реформы оба центра до сих пор не заключили договора с Национальной службой здоровья Украины из-за тарифов.

В итоге учреждения не получают должного финансирования, а детей и пожилых людей бросают на произвол судьбы. Так в перинатальном центре власти отказываются оплачивать лечение инфекционных больных, а центре глазной микрохирургии - на операции пациентам.

Медки собрались под стенами городской мэрии в масках, халатах и с красноречивыми плакатами: "Остановите геноцид медицины", "Медики уже три месяца без оплаты труда", "Закрываете больницу - открывайте кладбище", "Требуем справедливых решений".

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