Киянам пояснили правила масових заходів і роботи громадського харчування під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, нові вимоги з'явилися на офіційному сайті КМДА.

Щоб не погіршити ситуацію, глядачам та організаторам доведеться дотримуватися заходів безпеки. Так на вході потрібно перевіряти квитки

виключно безконтактним способом, щоб знизити ризик зараження. Організаторам рекомендують робити побільше пунктів пропуску - так відвідувачі будуть проводити менше часу в чергах.

На заходи дозволили тільки сидячі місця, а фан-зони перебувають під забороною. При цьому між сидіннями має бути відстань не менше півтора метра, щоб кожен глядач отримав вільну величину мінімум в п'ять квадратних метрів. Якщо пересунути крісла можна, у КМДА пропонують залишити між сидять по одному порожньому місцю. І не тільки з боків, а навіть спереду і ззаду. Організатори зобов'язані стежити, щоб всі відвідувачі носили маски, закриваючи не тільки рот, але і ніс.

У залах ресторанів і кафе теж вимагають дотримувати відстань між столами в півтора метра. Частина столу рекомендують відокремити перегородкою, щоб запобігти контакти між клієнтами. При цьому за кожним столом заборонено розміщувати більше чотирьох відвідувачів. Меню повинно бути безконтактним або ж одноразовим.

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