Киевлянам объяснили правила массовых мероприятий и работы общепита во время карантина

Как сообщает Politeka.net, новые требования появились на официальном сайте КГГА.

Чтобы не усугубить ситуацию, зрителям и организаторам придется соблюдать ряд мер безопасности. Так на входе нужно проверять билеты

исключительно бесконтактным способом, чтобы снизить риск заражения. Организаторам рекомендуют делать побольше пунктов пропуска - так посетители будут проводить меньше времени в очередях.

На мероприятиях разрешили только сидячие места, а фан-зоны находятся под запретом. При этом между сидениями должно быть расстояние не менее полутора метра, чтобы каждый зритель получил свободную площать минимум в пять квадратных метров. Если передвинуть кресла нельзя, в КГГА предлагают оставить между сидящими по одному пустому месту. И не только по бокам, а даже спереди и сзади. Организаторы обязаны следить, чтобы все посетители носили маски, закрывая не только рот, но и нос.

В залах ресторанов и кафе тоже требуют соблюдать между столами расстояние в полтора метра. Часть стола рекомендуют отделить перегородкой, чтобы предотвратить контакты между клиентами. При этом за каждым столом запрещено размещать более четырех посетителей. Меню должно быть бесконтактным или же одноразовым.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

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