Мер Києва Віталій Кличко намагається вигородити свого заступника в КМДА Миколи Поворозника

Як повідомляє Politeka.net, столичний журналіст Олександр Зубченко розповів про корупційною схемою на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Віталій Кличко зважився на радикальні заходи, щоб розвалити справу проти Миколи Поворозника:

"Перед виборами починає спливати корупційна складова Кличко. Історію з хабарем першого заступника голови КМДА Поворознику намагаються зам'яти, і робить це сам мер Кличко. Мало того, виявилося, він для цього хоче сфальсифікувати результати експертизи!".

У квітні правоохоронці провели обшуки в кабінеті Поворозника за підозрою у дачі хабара. Як з'ясували джерела, мова йде про суму в 125 тисяч доларів. Співробітники СБУ зібрали необхідні докази, включаючи аудіозапис розмови між фігурантами справи, однак на них почали тиснути зверху.

"В наслідок почала активно втручатися “дах”. Так, за моєю інформацією, на генпрокурора України Венедиктову активно тиснуть певні сили з ОП, щоб зам'яти цю справу. Також хочуть “поховати” згаданий аудіозапис. Віталій Кличко включив всі зв'язки і потужності, щоб змусити директора КНДІСЕ Олександра Рувина фальсифікувати результати експертизи", - передає Олександр Зубченко.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

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