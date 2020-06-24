Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці відкривають ряд закладів, згідно з рішенням Кабміну.

Як повідомляє Politeka.net вона розкрив подробиці на своїй сторінці в Facebook.

Завдяки постанові уряду, у Києві відновлюють роботу басейни, кінотеатри, театри, ресторани і кафе (без дитячих кімнат). Крім того, влада столиці дозволила проведення масових заходів до 10 осіб. Як зазначив Кличко, комісія з надзвичайних ситуацій прописала правила, за якими будуть працювати всі заклади.

"У разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень. І це не страшилка. Сьогодні кожен повинен розуміти, що треба берегтися! Дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті та громадських місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", - наголосив Віталій Кличко.

Багато киян негативно сприйняли ослаблення карантину, адже кількість хворих продовжує зростати і б'є антирекорди:

"Де логіка? Кількість хворих збільшилася, лікарні на 50% заповнені, по районах закривають днз з-за спалаху коронавіруса, а ви послабляєте карантин?? Як можуть працювати дитячі садки - з огляду на ситуацію в Києві?"; "Логіки немає, майже 1000 підтвердився вірус, але ресторани відкрили, хто буде дотримуватися санітарні норми? Кого дурите?"; "Що ви можете контролювати???? У транспорті половина пасажирів без масок, на дитячих майданчиках матусі без масок, у невеликих магазинах заходять без масок!"; "Нічого не розумію. Коли в Італії було з 940 в добу, то там в магазин за одним ходили. Україна в червоній зоні, кількість тільки зростає, але у нас ослаблення за ослабленням"; "Так, ви шо? Як ви про нас турбуєтесь, скоро вибори?".

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.