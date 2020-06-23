Громадський діяч Андрій Пальчевський запропонував на законодавчому рівні заборонити мерам українських міст витрачати бюджетні гроші на свої корисливі потреби
З такою заявою Пальчевський виступив у своєму новому відеозверненні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
«Є ініціатива, можна законодавча: заборонити всім придуркуватим мерам міст використовувати бюджети для своїх корисливих цілей перед виборами», - заявив громадський діяч.
Він пояснив, що перед виборами градоначальники починають «як скажені» ремонтувати дороги, намагаючись додати собі балів у гонці за владу.
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«Скрізь написано, що це за ініціативою мера Кличка, Дурка, Варка і всіх інших, які там бувають…Можна з розуму зійти! Мами з дітьми б'ються в істериці, жінки не можуть доїхати додому, люди на роботу не можуть», - розповів Пальчевський.
Він зазначив, що при цьому всім жителям міста активно розповідають, чия саме це була ініціатива.
«Знаємо ми їх ініціативи! Чотири роки крадемо, потім півроку зображуємо діяльність», - жорстко підсумував Пальчевський.
Раніше ми писали, що громадський діяч акцентував увагу на запобігання мародерства на місці НП в Києві - це головний момент після евакуації жителів.
Як відомо, вранці 21 червня в Києві у десятиповерхівці у Дарницькому районі стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого обвалилося чотири поверхи з 5-го по 8-й включно, троє людей загинули, 23 евакуйовані, ще троє дістали з-під завалів живими.
Пальчевський назвав ключові моменти в ліквідації наслідків НП.
"Перше, що потрібно зробити, це терміново поліції оточити і попередити мародерство…Повинна бути організована спеціальна служба (я до речі не бачив нікого). І це найголовніше зараз, тому що людей вже евакуювали", - зазначив громадський діяч.
Нагадаємо, Андрій Пальчевський терміново попередив про нову біду під підірваним в Києві будинком.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський жорстко пройшовся по Зеленському і розкрив проблему з Конституцією.
Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив очі українцям, як вони помилилися у Зеленському.