Громадський діяч Андрій Пальчевський запропонував на законодавчому рівні заборонити мерам українських міст витрачати бюджетні гроші на свої корисливі потреби

З такою заявою Пальчевський виступив у своєму новому відеозверненні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«Є ініціатива, можна законодавча: заборонити всім придуркуватим мерам міст використовувати бюджети для своїх корисливих цілей перед виборами», - заявив громадський діяч.

Він пояснив, що перед виборами градоначальники починають «як скажені» ремонтувати дороги, намагаючись додати собі балів у гонці за владу.

«Скрізь написано, що це за ініціативою мера Кличка, Дурка, Варка і всіх інших, які там бувають…Можна з розуму зійти! Мами з дітьми б'ються в істериці, жінки не можуть доїхати додому, люди на роботу не можуть», - розповів Пальчевський.

пробку им в одно место...!!! пробку им в одно место...!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 23. Juni 2020

Він зазначив, що при цьому всім жителям міста активно розповідають, чия саме це була ініціатива.

«Знаємо ми їх ініціативи! Чотири роки крадемо, потім півроку зображуємо діяльність», - жорстко підсумував Пальчевський.

Раніше ми писали, що громадський діяч акцентував увагу на запобігання мародерства на місці НП в Києві - це головний момент після евакуації жителів.

Як відомо, вранці 21 червня в Києві у десятиповерхівці у Дарницькому районі стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого обвалилося чотири поверхи з 5-го по 8-й включно, троє людей загинули, 23 евакуйовані, ще троє дістали з-під завалів живими.

Пальчевський назвав ключові моменти в ліквідації наслідків НП.

"Перше, що потрібно зробити, це терміново поліції оточити і попередити мародерство…Повинна бути організована спеціальна служба (я до речі не бачив нікого). І це найголовніше зараз, тому що людей вже евакуювали", - зазначив громадський діяч.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський терміново попередив про нову біду під підірваним в Києві будинком.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський жорстко пройшовся по Зеленському і розкрив проблему з Конституцією.

Також Politeka писала, що Пальчевський розкрив очі українцям, як вони помилилися у Зеленському.