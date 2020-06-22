Мер Києва Віталій Кличко оголосив про нові правила карантину в Києві, які передбачають обов'язкові тести на китайський вірус.

Як повідомляє Politeka.net, глава КМДА розповів подробиці під час брифінгу 22 червня.

За словами мера, в київських магазинах, закладах громадського харчування і побутового обслуговування співробітники зобов'язані раз в місяць проходити ІФА-тестування, такі тести визначають, чи є в організмі антитіла до китайського вірусу. Таке рішення прийняли у штабі Києва з надзвичайних ситуацій.

"Такі тести потрібно робити раз на місяць. Оскільки мова йде про людей, які працюють у компаніях з великою кількістю відвідувачів. І де висока ймовірність інфікування коронавірусом», — заявив Віталій Кличко.

Київський мер додав, що у столиці починають робити більше тестів, адже люди все частіше звертаються до лікарів із симптомами китайського вірусу і запалення легенів. Віталій Кличко відзвітував, що Київ лідирує за кількістю тестувань в Україні - на 100 тисяч населення припадає 67 тестів.

Раніше Віталій Кличко зажадав, щоб Києву дозволили завести власну муніципальну поліцію. За словами мера, вона потрібна для контролю за паркуванням і стихійною торгівлею.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

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Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.