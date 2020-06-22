Мэр Киева Виталий Кличко объявил о новых правилах карантина в Киеве, которые предусматривают обязательные тесты на китайский вирус.

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал подробности во время брифинга 22 июня.

По словам мэра, в киевских магазинах, заведениях общепита и бытового обслуживания сотрудники обязаны раз в месяц проходить ИФА-тестирование, такие тесты определяют, есть ли в организме антитела к китайскому вирусу. Такое решение приняли в штабе Киева по чрезвычайным ситуациям.

"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом», — заявил Виталий Кличко.

Киевский мэр добавил, что в столице начинают делать больше тестов, ведь люди все чаще обращаются к врачам с симптомами китайского вируса и воспаления легких. Виталий Кличко отчитался, что Киев лидирует по количеству тестирований в Украине - на 100 тысяч населения приходится 67 тестов.

Ранее Виталий Кличко потребовал, чтобы Киеву разрешили завести собственную муниципальную полицию. По словам мэра, она нужна для контроля за парковкой и стихийной торговлей.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.