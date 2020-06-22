Мер Віталій Кличко виступив за створення в Києві муніципальної поліції

Як повідомляє Politeka.net, про це він заявив під час онлайн-брифінгу 22 червня.

За словами Віталія Кличка, Києву потрібна муніципальна поліція, адже охорони не вистачає повноважень:

"У столиці досі немає муніципальної поліції. Хоча ми давно виступаємо за її створення. У нас є муніципальна охорона, яка допомагає поліції. Але вона не має тих повноважень, які є у правоохоронців".

Охоронці можуть запобігати злочину і стримувати порушників до приїзду поліцейських. Крім того, вони мають право фіксувати порушення каранина, а на їх підставі суд має право оштрафувати громадянина. Кличко заявив, що муніципальна поліція потрібна для боротьби з неправильною парковкою і стихійною торгівлею в столиці, а підкорятися повинна непосредство міській владі.

"Києву потрібна муніципальна поліція. І ми постійно нагадуємо про це. Потрібно, щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях, для наведення порядку зі стихійною торгівлею, з парковкою. І підзвітна вона повинна бути громаді міста", - розповів мер.

Багатьом користувачам мережі ідея Кличка припала до смаку. Кияни обурені тим, що мерія хоче розширити свої повноваження і отримати під контроль збройні підрозділи:

"Легалізувати збройну титушню Кличко? Та ще й утримувати за рахунок киян? Ці Са, підпорядковані меру-имбецилу, і так на себе багато беруть, а якщо вони ще й будуть у законі, на вулицю страшно виходити. Я вже мовчу про рейдерських захопленнях і розгін мирних зібрань"; "ага, давайте ще зробимо київський банк, який не буде підкорятися нбу, свою прокуротуру тощо..."; "Нормально!!! А чого тільки "муніципальна поліція"??? Давай Віталя і муніципальну "армію", "НГ", МНС і т. п. організуємо. І оголосимо Київ новим Порто-Франко? А Віталіка - "довічним володарем"; "Педалик вирішив себе сфабрикувати кишенькову поліцію!".

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