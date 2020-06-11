Кияни змушені товпитися у переповнених електричках під час епідемії китайського вірусу

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували в соціальній мережі Facebook, в яких умовах їдуть пасажири.

З 1 червня Кабмін дозволив "Укрзалізниці" відновити рух приміських електричок, однак умови не самі підходящі для перевезення пасажирів у період карантину. Так у мережі з'явилося фото і вагона електропоїзда «Київ-Ніжин», на якому видно весь жах ситуації.

Судячи по знімку, людям довелося їхати з Києва впритул один до одного. При цьому зайняті не тільки сидячі місця - десятки пасажирів товпляться в проході. Багато відправилися в шлях без масок або незакрывают ними особа через духоту.

"Полум'яний привіт від працівників залізниці. Не можна було залишити спецпотяг? Київ-ніжин".

Раніше засновник "Громадського контролю" Укрзалізниці" Віктор Гарвона пасажири юрмляться і не дотримуються правил безпеки в електропоїздах Київської області.

На опублікованих кадрах можна зауважити, що люди щільно набиваються у вагони електричок, деякі їдуть навіть стоячи. При цьому пасажири носять маски, але стоять і сидять впритул один до одного, що неприпустимо в умовах епідемії.

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