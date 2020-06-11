Киевляне вынуждены толпиться в переполненных электричках во время эпидемии китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали в социальной сети Facebook, в каких условиях едут пассажиры.

С 1 июня Кабмин разрешил "Укрзализныце" возобновить движение пригородных электричек, однако условия не самые подходящие для перевозки пассажиров в период карантина. Так в сети появилось фото и вагона электропоезда «Киев-Нежин», на котором видно весь ужас ситуации.

Судя по снимку, людям пришлось ехать из Киева вплотную друг к другу. При этом заняты не только сидячие места - десятки пассажиров толпятся в проходе. Многие отправились в путь без масок или незакрывают ими лицо из-за духоты.

"Пламенный привет от работников жд. Нельзя было оставить спецпоезд? Киев-нежин".

Ранее основатель "Общественного контроля" "Укрзализници" Виктор Гарвона пассажиры толпятся и не соблюдают правила безопасности в электропоездах Киевской области.

На опубликованных кадрах можно заметить, что люди плотно набиваются в вагоны электричек, некоторые едут даже стоя. При этом пассажиры носят маски, но стоят и сидят вплотную друг к другу, что недопустимо в условиях эпидемии.

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