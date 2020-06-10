В ніч на 10 червня пожежа спалахнула в будівлі Головного управління Нацполіції в Києві

Як повідомляє "Обозреватель", під час НП могли постраждати матеріали щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних справ, передає Politeka.net. Крім того, в соцмережах з'явилися кадри з місця події (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За даними джерел, пожежа почалася в будівлі на Набережному шосе, 25. За попередньою версією, кімната з речовими доказами і матеріалами справ влаштували підпал. Припускають також, що пожежа могли влаштувати з метою приховати продаж справ.

Сильного вогню не було, проте пожежники сильно залили приміщення водою під час гасіння. Відзначається, що з-за цього могли постраждати документи, які не зберігалися в сейфах. Ймовірно, речові докази теж горіли. Співробітникам поліції належить провести інвентаризацію та оцінити масштаб пошкоджень.

Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. «Злые языки» говорят, что горело следственное управление МВД. Проход/проезд был закрыт, поэтому более точно рассмотреть, что именно горит, не удалось🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 10. Juni 2020

"Враховуючи специфіку ГСУ Нацполиции, у виробництві якого були особливо важливі справи – приміром, те ж справа вбивства Павла Шеремета та інші справи щодо бандитизму, великим розкраданням.., за словами наших поінформованих співрозмовників, не виключено, що в підсумку деяких томів недорахуються", - повідомляють джерела.

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