В ніч на 10 червня пожежа спалахнула в будівлі Головного управління Нацполіції в Києві
Як повідомляє "Обозреватель", під час НП могли постраждати матеріали щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних справ, передає Politeka.net. Крім того, в соцмережах з'явилися кадри з місця події (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
За даними джерел, пожежа почалася в будівлі на Набережному шосе, 25. За попередньою версією, кімната з речовими доказами і матеріалами справ влаштували підпал. Припускають також, що пожежа могли влаштувати з метою приховати продаж справ.
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Сильного вогню не було, проте пожежники сильно залили приміщення водою під час гасіння. Відзначається, що з-за цього могли постраждати документи, які не зберігалися в сейфах. Ймовірно, речові докази теж горіли. Співробітникам поліції належить провести інвентаризацію та оцінити масштаб пошкоджень.
"Враховуючи специфіку ГСУ Нацполиции, у виробництві якого були особливо важливі справи – приміром, те ж справа вбивства Павла Шеремета та інші справи щодо бандитизму, великим розкраданням.., за словами наших поінформованих співрозмовників, не виключено, що в підсумку деяких томів недорахуються", - повідомляють джерела.
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