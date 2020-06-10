В ночь на 10 июня пожар вспыхнул в здании Главного управления Нацполиции в Киеве

Как сообщает "Обозреватель", во время ЧП могло пострадать материалы по убийству Павла Шеремета и другим резонансным делам, передает Politeka.net. Кроме того, в соцсетях появились кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По данным источников, пожар начался в здании на Набережном шоссе, 25. По предварительной версии, в комната с вещдоками и материалами дел устроили поджог. Предполагают также, что пожар могли устроить с целью скрыть продажу дел.

Сильного огня не было, однако пожарные сильно залили помещение водой о время тушения. Отмечается, что из-за этого могли пострадать документы, которые не хранились в сейфах. Вероятно, вещдоки тоже горели. Сотрудникам полиции предстоит провести инвентаризацию и оценить масштаб повреждений.

Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. «Злые языки» говорят, что горело следственное управление МВД. Проход/проезд был закрыт, поэтому более точно рассмотреть, что именно горит, не удалось🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 10. Juni 2020

"Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела – к примеру, то же дело по убийству Павла Шеремета и другие дела по бандитизму, крупным хищениям.., по словам наших информированных собеседников, не исключено, что в итоге некоторых томов недосчитаются", - сообщают источники.

Напомним, мужчина едва не подорвал дом в Киеве, съехались спасатели: кадры ЧП.

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".