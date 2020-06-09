КМДА на чолі з Віталієм Кличком забороняє київських ресторанах пускати відвідувачів у приміщення, незважаючи на рішення Кабміну

Про це радник столичного мера Володимир Бондаренко розповів виданню "РБК", передає Politeka.net.

За словами радника Кличка, в найближчі дні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не планує розглядати питання про відновлення роботи ресторанів. Справа в тому, що з 31 травня у Києві фіксують зростання захворюваності китайським вірусом.

"Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання коронавіруса - ред.) - 15,23 чоловік на 100 000 населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації", - підкреслив Бондаренко.

Раніше Кабінет міністрів дозволив відкривати заклади громадського харчування з 5 червня. Основна вимога, яку висунули в правительтве - між відвідувачами повинна бути дистанція мінімум 1,5 метра (це стосується стлов і місць для сидіння). Крім того, заборонено сидіти більше чотирьох осіб за одним столом, виняток становлять лише діти до 14 років. Як працівникам, так і відвідувачам потрібно завжди носити маски, а знімати їх можна тільки під час їжі.

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