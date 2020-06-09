КГГА во главе с Виталием Кличко запрещает киевским ресторанам пускать посетителей в помещения, несмотря на решение Кабмина

Об этом советник столичного мэра Владимир Бондаренко рассказал изданию "РБК", передает Politeka.net.

По словам советника Кличко, в ближайшие дни комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не планирует рассматривать вопрос о возобновлении работы ресторанов. Дело в том, что с 31 мая в Киеве фиксируют рост заболеваемости китайским вирусом.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавируса - ред.) - 15,23 человек на 100 000 населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации", - подчеркнул Бондаренко.

Ранее Кабинет министров разрешил открывать заведения общественного питания с 5 июня. Основное требование, которое выдвинули в правительтве - между посетителями должна быть дистанция минимум 1,5 метра (это касается стлов и мест для сидения). Кроме того, запрещено сидеть более четырех человек за одним столом, исключение составляют только дети до 14 лет. Как сотрудникам, так и посетителям нужно всегда носить маски, а снимать их можно только во время еды.

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