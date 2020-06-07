На майбутніх місцевих виборах президента України Володимира Зеленського чекає справжній провал, і причин тут декілька

Як повідомляє Politeka, про це заявив журналіст та бізнесмен Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Якщо позбавиться від зайвої фігури мови, то розумієте, настає час, коли лаяти Зеленського та «зелену» команду вже непристойно. Все зрозуміло. Проїхали повз. Все, кінець. Упевнений, в Києві вони не наберуть 5%. У великих містах буде повний провал. В першу чергу, через кадрову політику. І через пандемію в тому числі», - зазначив він.

Разом з тим Пальчевський розповів, що Зеленський порушив свою обіцянку щодо кумівства в політиці.

«Було б цікаво подивитися на «мапу кумівства» Зеленського. Це ж уже все підраховано. Я був вражений. Але розумієте, у всього є межа. 30 осіб з «Кварталу» у владі це забагато. Ось для того, щоб протистояти цим моментам, пора збирати зрілих людей в якусь групу», - підкреслив він.

Тому, стверджує Пальчевський, він збирається зайнятися організацією груп людей, які б «переходили до справи» і формували стратегію розвитку держави.

«І коню зрозуміло, що без стратегії розвитку держави, про яку ми не почули за рік, нам рухатися нікуди. Ми не знаємо, що ми робимо. Ось я прийняв рішення для себе, як би це не було важко для себе, це розірве моє серце, зустрічатися з вами менше. Я хочу зайнятися створенням груп людей, які переходили вже до справи», - розповів він.

Пальчевський впевнений, що після «шмигалів» та «кіндер-сюрпризу Олексія» стало зрозуміло, що нинішня влада опинилася на своєму місці волею випадку.

«Пора збирати нову команду і думати не про те, що відбувається зараз, а про те, що з усім цим робити», - зазначив він.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

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