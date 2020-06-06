Журналіст Андрій Пальчевський впевнено претендує на крісло мера української столиці

Про це інформує Politeka.net.

Так, журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський переміг в анонімному опитуванні, яке проводилося в Telegram-каналі Kyiv Live.

Зокрема, підписникам популярного Telegram-каналу запропонували вибрати, кого б вони хотіли бачити на посаді міського голови Києва.

25% користувачів свій голос віддали за самовисуванця-журналіста Андрія Пальчевського; "срібло" отримав діючий градоначальник Києва Віталій Кличко (24%).

За результатами анонімного голосування ТОП-5 фаворитів у боротьбі за крісло мера Києва сформувався таким чином:

Андрій Пальчевський - 25%;

Віталій Кличко - 24%;

Сергій Притула ("Голос") - 16%;

Микола Томенко ("Рідна країна") - 5%;

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5%.

Варто відзначити, що 18% осіб, які брали участь у голосуванні, готові віддати свій голос за іншого кандидата.

У масштабному соцопитуванні, яке проводилося в Telegram-каналі Kyiv Live, взяли участь понад 222 тисяч чоловік.

Також ми раніше розповідали, що в Києві було проведено нове соціальне дослідження. Опитування визначив двох фаворитів у боротьбі за посаду міського голови Києва.

Ними виявилися самовисуванець Андрій Пальчевський та чинний мер Віталій Кличко, а соцдослідження проводили в українській столиці минулого місяця.

Так, Віталій Кличко має підтримку киян на рівні 19.1% і 23.9% серед тих, хто визначився. Другим у гонці за крісло мера з 18,1% і 22,6% серед тих, хто визначився, став самовисуванець Андрій Пальчевський.

В ТОП-5 фаворитів також потрапили Микола Томенко ("Рідна країна") з 9% голосів, Сергій Притула ("Голос") - 5,4% і Андрій Білецький ("Національний корпус") — 4,6%.

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