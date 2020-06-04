Комунальники більш, ніж на місяць, перекриють одну з центральних вулиць Києва

Про це пише прес-служба КМДА з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор", передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, вулицю Івана Франка перекриють заради ремонту. З 4 червня робочі частково обмежать рух транспорту, а з 8 червня повністю закриють проїзд. Ремонтні роботи триватимуть до 15 липня.

"На вулиці Івана Франка починаємо середній ремонт. Будемо оновлювати покриття в кварталі між вулицями Богдана Хмельницького і Липинського", - зазначила прес-служба.

Представники "Київавтодору" додали, що перекриту ділянку в центрі Києва можна буде об'їхати по вулицях Коцюбинського або Лисенко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, куди столична влада витратили майже 400 мільйонів гривень, які виділили "Київавтодору" на прибирання доріг, хоча зима в 2019-2020 року видалася безсніжною. За словами градоначальника, кошти витратили на купівлю солі, якої ще багато залишилася на складах - більше 44,5 тисячі тонн. Як зазначив Кличко, в цьому році на прибирання снігу витратять набагато менше грошей. Мер додав, що "Київавтодор" витратив виділені мільйони на зарплати працівникам та придбання пально-мастильних матеріалів.

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