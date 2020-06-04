Коммунальщики более, чем на месяц, перекроют одну из центральных улиц Киева

Об этом пишет пресс-служба КГГА, ссылаясь на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", передает Politeka.net.

Согласно сообщению, улицу Ивана Франко перекроют ради ремонта. С 4 июня рабочие частично ограничат движение транспорта, а с 8 июня полностью закроют проезд. Ремонтные работы продлятся до 15 июля.

"На улице Ивана Франко начинаем средний ремонт. Будем обновлять покрытие в квартале между улицами Богдана Хмельницкого и Липинского", - отметила пресс-служба.

Представители "Киевавтодора" добавили, что перекрытый участок в центре Киева можно будет объехать по улицам Коцюбинского или Лысенко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, куда столичные власти потратили почти 400 миллионов гривен, которые выделили "Киевавтодору" на уборку дорог, хотя зима в 2019-2020 году выдалась бесснежной. По словам градоначальника, средства потратили на покупку соли, которой еще много осталась на складах - более 44,5 тысячи тонн. Как отметил Кличко, в этом году на уборку снега потратят намного меньше денег. Мэр добавил, что "Киевавтодор" потратил выделенные миллионы на зарплаты сотрудникам и покупку горюче-смазочных материалов.

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