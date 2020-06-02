У місті Вишневе Київської області колишній поліцейський відкрив вогонь по перехожим

Як повідомляє Politeka.net, подробиці інциденту опублікувала прес-служба поліції Київської області.

В ніч на 1 червня жителі міста повідомили про постріли на вулиці. За даними правоохоронців, нетверезий водій посварився з кількома людьми з-за паркування свого автомобіля. Після зауваження чоловік почав вести себе агресивно, а потім дістав пістолет почали палити по опонентам.

Наряд патрульної поліції прибув на місце події і затримав стрілка. Чоловік сам віддав правоохоронцям пристрій для стрільби гумовими кулями - його відправили на експертизу. Постраждалим викликали "швидку допомогу" і доставили в лікарню. Експерти встановлять, наскільки тяжкі ушкодження вони отримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками хуліганства. Правопорушником виявився 34-річний чоловік, якого звільнили з Нацполиции за порушення, зокрема, за водіння в нетверезому вигляді.

Раніше у Броварах розстріляли маршрутку. Озброєні люди відкрили вогонь в одному з дворів на вулиці Олімпійська. За попередніми даними, 11 людей затримали, три людини знаходяться з неважкими вогнепальними пораненнями в лікарні.

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