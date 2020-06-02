В городе Вишневое Киевской области бывший полицейский открыл огонь по прохожим

Как сообщает Politeka.net, подробности инцидента опубликовала пресс-служба полиции Киевской области.

В ночь на 1 июня жители города сообщили о выстрелах на улице. По данным правоохранителей, нетрезвый водитель поссорился с несколькими людьми из-за парковки своего автомобиля. После замечания мужчина начал вести себя агрессивно, а затем достал пистолет начали палить по оппонентам.

Наряд патрульной полиции прибыл на место происшествия и задержал стрелка. Мужчина сам отдал правоохранителям устройство для стрельбы резиновыми пулями - его отправили на экспертизу. Пострадавшим вызвали "скорую помощь" и доставили в больницу. Эксперты установят, насколько тяжкие повреждения они получили.

Следователи открыли уголовное производство по признакам хулиганства. Правонарушителем оказался 34-летний мужчина, которого уволили из Нацполиции за нарушения, в частности, за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в Броварах расстреляли маршрутку. Вооруженные люди открыли огонь в одном из дворов на улице Олимпийская. По предварительным данным, 11 человек задержали, три человека находятся с нетяжелыми огнестрельными ранениями в больнице.

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