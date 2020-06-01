У Києві перекрили міст Метро через можливість вибуху

НП сталася в українській столиці вдень у понеділок, 1 червня. Невідомий чоловік вийшов на міст з пакетом, від якого виходить якийсь провід, що приєднаний до пульта в його руці. Про це повідомляє Телеграм-канал ПРАВДА UA з посиланням на повідомлення очевидців.

Міст оперативно перекрила поліція. Виїхати на нього тепер неможливо: автомобілі відправляють в об'їзд. Про це повідомляється на сторінці Dtp.kiev.ua в Инстаграме.

"Прямо зараз на мосту Метро перекрито рух. Попередньо, черговий підривник, введена операція «Грім». Периметр поліція відгородила, поки що нічого не відомо, всіх відправляють в об'їзд", - йдеться у публікації.

НП на мосту вплинула і на роботу столичної підземки. Так, в прес-службі КП "Київський метрополітен" повідомили, що через анонімне повідомлення про мінування мосту червона лінія метро працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

В поліції Києва розповіли, що отримали інформацію про замінування мосту близько 13:41. Патрульні перекрили рух по мосту в обох напрямках, до місця події була викликана слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші служби.

Також стало відомо, що початкова інформація про "мінера" підтвердилася. У мережі з'явилися фото чоловіка, який стоїть на мосту з підозрілим пакетом.

Варто відзначити, що в минулому році міст Метро вже мінували. Так, 18 вересня Олексій Белько виїхав на міст з прапором України, в камуфляжі і блакитному береті і погрожував рознести вщент всю округу. Операція по затриманню особи, яку класифікували як терориста, тривала дві з гаком години.

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