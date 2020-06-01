В Киеве перекрыли мост Метро из-за возможности взрыва

ЧП произошло в украинской столице днем в понедельник, 1 июня. Неизвестный мужчина вышел на мост с пакетом, от которого выходит некий провод, подсоединенный к пульту в его руке. Об этом сообщает Телеграм-канал ПРАВДА UA со ссылкой на сообщения очевидцев.

Мост оперативно перекрыла полиция. Выехать на него теперь невозможно: автомобили отправляют в объезд. Об этом сообщается на странице Dtp.kiev.ua в Инстаграме.

"Предварительно, очередной подрывник, введена операция "Гром", - говорится в публикации.

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