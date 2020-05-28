Мер Віталій Кличко попередив, що може посилити карантин у Києві

Як повідомляє Politeka.net голова КМДА назвав умови під час брифінгу 28 травня.

Градоначальник зауважив, що влада столиці поступово послаблюють карантин і стежать, як це впливає на поширення хвороби. При цьому в КМДА готові знову посилити заходи, якщо ситуація погіршиться.

"Головне, щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих коронавірус буде збільшуватися, у нас є алгоритм дій. Київ визначив зараз умови, при яких місту доведеться повернутися до карантину", - заявив Віталій Кличко.

За словами Київського мера, посилять обмеження, якщо кількість нових випадків хвороби за тиждень перевищить співвідношення 24 людини на 100 тисяч. Карантин також посилять, якщо пацієнти з китайським вірусом займуть більше 75% ліжок у лікарнях.

Віталій Кличко попросив жителів Києва допомагати боротися з поширенням хвороби і стежити за заходами безпеки. Зокрема, носити маски з рукавичками і дотримувати безпечну дистанцію з навколишніми.

Раніше у Києві розпочався другий етап ослаблення карантину - у столиці запустили наземний громадський транспорт і метро.

Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про нових ослаблення карантину в Києві: "з 30 травня...".

Також Politeka писала, що Кличко вирішив не пускати людей в метро, заява: "Треба буде трохи почекати".