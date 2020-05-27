У Києві комунальні служби взялися поливати ялівці Віталія Кличка під час проливного дощу

Як повідомляє Politeka.net, кияни зняли абсурдне видовище на камеру і опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Як видно на опублікованих кадрах, комунальники везуть цистерну з Крещанику і поливають дерева, які нещодавно висадили замість каштанів за розпорядженням столичного мера Віталія Кличка. При цьому можевельники отримують достатньо вологи від дощу, який накрив центр Києва. Мабуть, співробітники служби вирішили виконувати накази начальства, незважаючи на погоду.

Користувачі соціальних мереж відреагували на відео в коментарях. Деякі припустили, що міська влада "відмивають" гроші на безглуздому поливі рослин:

"Для нашого "мера" це вже не символ України - головне прибирання поменше, замість листя-голки, більше проблем немає напевно?"; "Навіщо каштани зрубав, ганьба меру"; "Сніг 2020 року прибраний, тепер полив під час дощу!"; "Скільки дурнів навколо - просто жах. І це 21 століття і Європа"; "Цікаво скільки Кличко примоет грошей на дощі в свою кишеню - ганьба"; "А потім все спишуть, як і ніби сніг прибирали. Свавілля, а головне НАВІЩО???"; "І скільки нам це виллється? Може дешевше снігу?"; "Списують на полив".

В Киеве хозяйственники поливают деревья во время дождя. В Киеве хозяйственники поливают деревья во время дождя. Умно. Да. Точно #киев #коммуналка Gepostet von Коммуналка am Montag, 25. Mai 2020

Раніше прогримів скандал із засобами, які Віталій Кличко виділила на прибирання снігу. Мер заявив, що через безсніжну зиму гроші витратили на сіль, тонни якої залишаться на наступний рік.

Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Кличко розповів, коли в Києві запрацюють торгові центри: "Пора закінчувати".