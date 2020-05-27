В Киеве коммунальные службы взялись поливать можжевельники Виталия Кличко во время проливного дождя

Как сообщает Politeka.net, киевляне сняли абсурдное зрелище на камеру и опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Как видно на опубликованных кадрах, коммунальщики везут цистерну по Крещанику и поливают деревья, которые недавно высадили вместо каштанов по распоряжению столичного мэра Виталия Кличко. При этом можевельники получают достаточно влаги от дождя, который накрыл центр Киева. Видимо, сотрудники службы решили выполнять приказы начальства, невзирая на погоду.

Пользователи социальных сетей отреагировали на видео в комментариях. Некоторые предположили, что городские власти "отмывают" деньги на бессмысленном поливе растений:

"Для нашего "мэра" это уже не символ Украины - главное уборки поменьше, вместо листьев-иголки, больше проблем нет наверное?"; "Зачем каштаны срубил, позор мэру"; "Снег 2020 года убран, теперь полив во время дождя!!!"; "Сколько дураков вокруг - просто жах. И это 21 век и Европа"; "Интересно сколько Кличко примоет денег на дожде в свой карман - позор"; "А потом все спишут, как и вроде снег убирали. Беспредел, а главное ЗАЧЕМ???"; "И во сколько нам это выльется? Может дешевле снега?"; "Списывают на полив".

В Киеве хозяйственники поливают деревья во время дождя. В Киеве хозяйственники поливают деревья во время дождя. Умно. Да. Точно #киев #коммуналка Gepostet von Коммуналка am Montag, 25. Mai 2020

Ранее прогремел скандал со средствами, которые Виталий Кличко выделил на уборку снега. Мэр заявил, что из-за бесснежной зимы деньги потратили на соль, тонны которой останутся на следующий год.

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".