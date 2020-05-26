Вулиці Києва накрило пором через прорив гарячої води
Як повідомляє Politeka.net, очевидці зафіксували наслідки аварії на відео і опублікували в соцмережі Facebook.
У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломережі, під час яких з-під землі вже кілька разів проривалися фонтани з окропу. В цей раз гейзер вдарив на Деміївській.
Як можна помітити на відео, фонтан утворився прямо посеред дороги і б'є на кілька метрів заввишки. Відбувається складно розглянути у всіх деталях, тому як білий пар поширюється на десятки метрів у всі сторони, в ньому дуже легко загубитися.
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Кияни бурхливо відреагували на прорив у коментарях. Багато розкритикували комунальників за настільки небезпечні випробування:
"Міст, фонтан! Що далі???"; "Це дезінфекція або прорив"; "Ці мавпи хвалилися що дали гарячу воду)))"; "А-а-а-а! Ось куди гаряча вода поділася... Фонтанує..."; "Випробування від Київтеплоенерго проходять продуктивно"; "Старі труби просять заміни на поліпропіленові".
Раніше, 20 травня, залило окропом вулицю Леваневського в Києві. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору залили автомобілі.
Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.
Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.
Також Politeka писала, скільки Кличка витратить на новий фонтан у Києві: "ціна двоповерхового котеджу".