Вулиці Києва накрило пором через прорив гарячої води

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зафіксували наслідки аварії на відео і опублікували в соцмережі Facebook.

У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломережі, під час яких з-під землі вже кілька разів проривалися фонтани з окропу. В цей раз гейзер вдарив на Деміївській.

Як можна помітити на відео, фонтан утворився прямо посеред дороги і б'є на кілька метрів заввишки. Відбувається складно розглянути у всіх деталях, тому як білий пар поширюється на десятки метрів у всі сторони, в ньому дуже легко загубитися.

Кияни бурхливо відреагували на прорив у коментарях. Багато розкритикували комунальників за настільки небезпечні випробування:

"Міст, фонтан! Що далі???"; "Це дезінфекція або прорив"; "Ці мавпи хвалилися що дали гарячу воду)))"; "А-а-а-а! Ось куди гаряча вода поділася... Фонтанує..."; "Випробування від Київтеплоенерго проходять продуктивно"; "Старі труби просять заміни на поліпропіленові".

Черговий фонтан із труби влаштували на «радість» киянам Київ, Деміївська Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 26. Mai 2020

Раніше, 20 травня, залило окропом вулицю Леваневського в Києві. Прямо посеред проїжджої частини з люка вдарив гейзер, потоки гарячої води виплеснулися на кілька метрів вгору залили автомобілі.

Нагадаємо, "новий фонтан Кличко": в центрі Києва прорвало трубу, з'явилося відео ПП.

Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.

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