Улицы Киева накрыло паром из-за прорыва горячей воды
Как сообщает Politeka.net, очевидцы запечатлели последствия аварии на видео и опубликовали в соцсети Facebook.
В Киеве начались гидравлические испытания теплосети, во время которых из-под земли уже несколько раз прорывались фонтаны из кипятка. В этот раз гейзер ударил на Демеевской.
Как можно заметить на видео, фонтан образовался прямо посреди дороги и бьет на несколько метров высоту. Происходящее сложно рассмотреть во всех деталях, потому как белый пар распространяется на десятки метров во все стороны, в нем очень легко потеряться.
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Киевляне бурно отреагировали на прорыв в комментариях. Многие раскритиковали коммунальщиков за столь опасные испытания:
"Мост, фонтан! Что дальше???"; "Это дезинфекция или прорыв"; "Эти обезьяны хвастались что дали горячую воду)))"; "А-а-а-а! Вот куда горячая вода делась... Фонтанирует..."; "Испытания от Киевтеплоэнерго проходят продуктивно"; "Старые трубы просят замены на полипропиленовые".
Ранее, 20 мая, кипятком залило улицу Леваневского в Киеве. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров ввер залили автомобили.
Напомним, "новый фонтан Кличко": в центре Киева прорвало трубу, появилось видео ЧП.
Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.
Также Politeka писала, сколько Кличко потратит на новый фонтан в Киеве: "цена двухэтажного коттеджа".