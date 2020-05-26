Улицы Киева накрыло паром из-за прорыва горячей воды

Как сообщает Politeka.net, очевидцы запечатлели последствия аварии на видео и опубликовали в соцсети Facebook.

В Киеве начались гидравлические испытания теплосети, во время которых из-под земли уже несколько раз прорывались фонтаны из кипятка. В этот раз гейзер ударил на Демеевской.

Как можно заметить на видео, фонтан образовался прямо посреди дороги и бьет на несколько метров высоту. Происходящее сложно рассмотреть во всех деталях, потому как белый пар распространяется на десятки метров во все стороны, в нем очень легко потеряться.

Киевляне бурно отреагировали на прорыв в комментариях. Многие раскритиковали коммунальщиков за столь опасные испытания:

"Мост, фонтан! Что дальше???"; "Это дезинфекция или прорыв"; "Эти обезьяны хвастались что дали горячую воду)))"; "А-а-а-а! Вот куда горячая вода делась... Фонтанирует..."; "Испытания от Киевтеплоэнерго проходят продуктивно"; "Старые трубы просят замены на полипропиленовые".

Черговий фонтан із труби влаштували на «радість» киянам Київ, Деміївська Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 26. Mai 2020

Ранее, 20 мая, кипятком залило улицу Леваневского в Киеве. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров ввер залили автомобили.

Напомним, "новый фонтан Кличко": в центре Киева прорвало трубу, появилось видео ЧП.

Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.

Также Politeka писала, сколько Кличко потратит на новый фонтан в Киеве: "цена двухэтажного коттеджа".