Велика пожежа спалахнула в Олександрівської лікарні в Києві

Як повідомляє Politeka.net, головний лікар медустанови Людмила Антоненко розповіла подробиці на своїй сторінці в Facebook.

Увечері 25 травня рятувальники ДСНС ліквідували пожежу в шостому корпусі Олександрівської клінічної лікарні (вулиця Шовковична 39/1). Вони вивели із задимлених приміщень 15 осіб. За даними прес-служби, вогонь пошкодив електричний щит і двері в підсобку на шостому поверсі.

За словами главрача, під час події ніхто не постраждав, медики вчасно вивели людей з відділення реанімації.

Спочатку фахівці назвали причиною загоряння-коротке замикання електропроводки, але ця версія не підтвердилася. Зараз вони підозрюють підпал. Поліцейські ведуть розслідування і встановлюють деталі.

Судячи з фотографій, обгоріла лікарня потребу р ремонту. Людмила Антоненко заявила, що приміщення приведуть в порядок найближчим часом.

Раніше, 24 травня в Києві відбувся серйозна пожежа на вулиці Льва Толстого. Будівельні будиночки загорілися біля багатоповерхівок під теплотрасою. На місці пожежі піднявся стовп густого чорного диму, який було видно майже з будь-якої точки району. Причини займання поки невідомі, рятувальники не объвили свої версії.

Нагадаємо, ослаблення карантину в Києві, у Моз змінили рішення.

А ще Politeka писала, у Києві позашляховик пішов під землю, кадри ПП.

Також Politeka повідомляла, що киян "косить" небезпечна хвороба, заяву Кличка.