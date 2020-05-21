Мер Києва Віталій Кличко насмішив киян танцем у вишиванці
Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА похвалився новим зовнішнім виглядом в TikTok і під час звернення в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
21 травня в Україні відзначають День вишиванки. Віталій Кличко причепурився для онлайн-брифінгу, а потім і зовсім вирішив показати себе у всій красі. На опублікованих кадрах мер української столиці позує у вишиванці і робить кілька танцювальних рухів під народну музику.
На своїй сторінці в Facebook він також опублікував привітання з Днем вишиванки:
"Вітаю всіх з Днем вишиванки! Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. Давайте поважати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України!".
Багатьох користувачів соціальної мережі повеселило виступ Віталія Кличка, але багато не знайшли приводу для радості і розкритикували мера. Деякі також звернули увагу, що голова КМДА не носить маску при спілкуванні з людьми.
"Сновигає десь у вишиванці"; "Може це із-за карантину, але я проржалась 😹❤️"; "танцюєш, продав українську земельку"; "Як корові сідло"; "Чим держава допомогла українцям сидить вдома при карантині, є привід радіти?"; "Подивившись дане відео, я правильно розумію, що в адміністративній будівлі по вул. Хрещатик, 36 можна більше не носити маски?".
Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Кличко розповів, коли в Києві запрацюють торгові центри: "Пора закінчувати".