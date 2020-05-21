Мер Києва Віталій Кличко насмішив киян танцем у вишиванці

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА похвалився новим зовнішнім виглядом в TikTok і під час звернення в Facebook (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

21 травня в Україні відзначають День вишиванки. Віталій Кличко причепурився для онлайн-брифінгу, а потім і зовсім вирішив показати себе у всій красі. На опублікованих кадрах мер української столиці позує у вишиванці і робить кілька танцювальних рухів під народну музику.

На своїй сторінці в Facebook він також опублікував привітання з Днем вишиванки:

"Вітаю всіх з Днем вишиванки! Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. Давайте поважати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України!".

Друзі! Вітаю всіх із Днем вишиванки!Сьогодні одягнув нову, яку мені подарували нещодавно. Давайте шанувати свої традиції, свою культуру, своє - українське. І показувати, що ми - гідні українці. Показувати своїми справами і своєю любов'ю до рідного міста, до України! Gepostet von Віталій Кличко am Donnerstag, 21. Mai 2020

Багатьох користувачів соціальної мережі повеселило виступ Віталія Кличка, але багато не знайшли приводу для радості і розкритикували мера. Деякі також звернули увагу, що голова КМДА не носить маску при спілкуванні з людьми.

"Сновигає десь у вишиванці"; "Може це із-за карантину, але я проржалась 😹❤️"; "танцюєш, продав українську земельку"; "Як корові сідло"; "Чим держава допомогла українцям сидить вдома при карантині, є привід радіти?"; "Подивившись дане відео, я правильно розумію, що в адміністративній будівлі по вул. Хрещатик, 36 можна більше не носити маски?".

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Кличко розповів, коли в Києві запрацюють торгові центри: "Пора закінчувати".