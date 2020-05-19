18 травня штормовий вітер призвів до масштабних руйнувань по всьому Києву

Як повідомляє Politeka.net, комунальне об'єднання "Київзеленбуд" показало наслідки стихійного катаклізму на сторінці в Facebook.

Справжній ураган обрушився на столицю, вітер досягав швидкості 15-20 м/с. Шквали зламали багато дерев, а певний і зовсім з коренем викорчували. На кадрах видно, що стовбури завалили дороги, звалилися на будівлі, автомобілі та паркани.

Фахівці аварійно-диспетчерської служби і співробітники комунальних підприємств прибирають наслідки урагану і очищають дороги від завалів. Прес-служба "Київзеленбуду" закликала киян бути пильними на тлі природних катаклізмів і попередили, що зараз небезпечно виходити на вулицю:

"Просимо вас бути обережними і дотримуватися правил поведінки під час негоди. Без необхідності не виходьте на вулицю, не стійте під великими деревами, уникайте навісних конструкцій, паркуйте авто подалі від дерев у спеціально призначених для цього місцях".

Городяни прокоментували ситуацію в соціальних мережах і поділилися своїми вмечатлениями:

"Скоро дерев не залишиться і дихати зовсім нічим буде. Не ми бережемо те, що маємо. Боляче на це дивитися"; "Тільки не каштани!😢😭"; "Потрібно превентивні заходи проводити і не доводити ситуацію до цього! Доглядати за деревами треба!"; "На Новодарницькій ваще біда багато дерев зламані, розвалилися паркани - так все і залишається в стані руїн вже довгий час".

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