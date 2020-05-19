18 мая штормовой ветер привел к масштабным разрушениям по всему Киеву

Как сообщает Politeka.net, коммунальное объединение "Киевзеленстрой" показало последствия стихийного катаклизма на странице в Facebook.

Настоящий ураган обрушился на столицу, ветер достигал скорости 15-20 м/с. Шквалы сломали много деревьев, а некоторый и вовсе выкорчевали с корнем. На кадрах видно, что стволы завалили дороги, рухнули на здания, автомобили и заборы.

Специалисты аварийно-диспетчерской службы и сотрудники коммунальных предприятий убирают последствия урагана и очищают дороги от завалов. Пресс-служба "Киевзеленстроя" призвала киевлян быть бдительными на фоне природных катаклизмов и предупредили, что сейчас опасно выходить на улицу:

"Просим вас быть осторожными и соблюдать правила поведения во время непогоды. Без необходимости не выходите на улицу, не стойте под большими деревьями, избегайте навесных конструкций, паркуйте авто подальше от деревьев в специально предназначенных для этого местах".

Горожане прокомментировали ситуацию в социальных сетях и поделились своими вмечатлениями:

"Скоро деревьев не останется и дышать совсем нечем будет. Не бережем мы то, что имеем. Больно на это смотреть"; "Только не каштаны!😢😭"; "Нужно превентивные меры проводить и не доводить ситуацию до этого! Ухаживать за деревьями надо!"; "На Новодарницкой ваще беда много деревьев сломаны, развалились заборы - так все и остается в состоянии руин уже долгое время".

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